Застрявшие в пещере Таиланда дети учатся нырять, чтобы спастись

12 мальчиков и их футбольный тренер, пропавшие в пещере Таиланда более 10 дней назад и обнаруженные дайверами, учатся нырять, готовясь к миссии по спасению.

«Они практикуются в надевании масок и дыхании под водой», - сообщил губернатор провинции Чианг Рай и командир спасательной миссии Наронгсак Осотанакорн. «Однако вода в пещере стоит слишком высоко, чтобы они могли нырять. Было бы идеально, если бы пещера была полностью сухой, однако это слишком долго. У них в пещере достаточно продуктов питания, и как только уровень воды станет достаточно низким, мы их выведем наружу».

Мальчики в возрасте от 11 до 16 лет и их футбольный тренер 23 июля отправились исследовать пещеры, которые находятся в 1000 километрах на север от столицы Бангкока недалеко от границы с Мьянмой.

Детей и тренера во вторник нашли во вторник силы особого назначения военного флота, сейчас спасателям необходимо откачать воду из пещеры, чтобы людей можно было вывести.

К ним попали медики, доставлены все необходимые им материалы.

В данный момент рассматриваются две возможности вывода группы. Опытные дайверы могут вывести их через главный вход в пещеру, или же спасатели могли бы пробурить отверстие в пещере, через которое их можно бы было вытащить. Предпочтение отдано первому варианту, поэтому спасателям нужно незамедлительно откачать воду, чтобы освободить затопленные участки пещеры.