Эмоции зашкаливают: видео из «Лады», попавшей под град размером с кулак

С 29 июня по 1 июля на несколько районов Краснодарского края в России обрушились сильнейшие ливни с градом и шквалистым ветром. Оценить масштаб разрушений можно по многочисленным видео очевидцев «Лады». Мужчине пришлось остановить машину, а потом ему оставалось только надеяться на лучшее.

Отметим, что речь автора видео изобилует нецензурными выражениями, точнее, в принципе, из них и состоит, однако его можно понять - спокойно и молча пережить такое сможет далеко не каждый.

Просмотр этого видео вызывает смешанные чувства: с одной стороны, жалко как самого водителя, так и его автомобиль, но с другой, эмоции автора настолько ярки, что вызывают улыбку. Осторожно! Присутствует ненормативная лексика!

Как уже писал Русский TVNET, в экстренные службы о серьезных повреждениях, вызванных крупным градом, поступили вызовы от жителей Брюховецкого, Кореновского, Павловского и Тимашевского районов Краснодарского края.

Жители жаловались на покореженные в результате стихии автомобили, разбитые окна и изрешеченные градом крыши.

По информации ТАСС, наибольшие разрушения отмечены в Тимашевском районе края, где в одной из станиц повреждены крыши порядка 1800 домов. По словам представителя администрации, у них выпал град размером с кулак.