Стрельба в американском Сент-Луисе: один человек погиб, пятеро ранены

Неизвестный открыл стрельбу из автомобиля в жилом районе на севере американского города Сент-Луис (штат Миссури). Как следствие - один человек погиб на месте, пятеро ранены, сообщает со ссылкой на полицию Associated Press.

«Так, двое мужчин получили тяжелые ранения, они госпитализированы. Состояние одной из женщин стабильное, еще у двух - раны и ссадины», - говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, стрелявший ехал на фургоне, он скрылся с места происшествия. Полиции пока не удалось задержать преступника.

Напомним, ранее неизвестный устроил стрельбу в редакции американской газеты.