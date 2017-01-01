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Эрдоган получил всю полноту власти

Lenta.ru
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Президент Турции Реджеп Эрдоган | Фото: Sergey Guneev / Sputnik

Турецкое правительство передало свои полномочия президенту страны Реджепу Тайипу Эрдогану в рамках перехода от парламентской к президентской форме правления. Указ был опубликован в издании Resmi Gazete, передает Anadolu.

Отмечается, что этот документ вносит изменения в ряд законов, существовавших в республике с 1924 года по 2017-й. Основные изменения касаются передачи президенту исполнительных полномочий премьер-министра и правительства страны. Они вступят в силу с момента принесения президентом присяги.

9 июля в Турции состоится инаугурация президента, передает Hürriyet Daily News.

Ожидается, что глава государства также назовет состав нового правительства.

24 июня в Турции состоялись президентские выборы. Эрдоган победил, получив 52,59 процента голосов. Его ближайший конкурент от Народно-республиканской партии Мухаррем Индже получил 30,7 процента голосов.

Одновременно с президентскими проходили парламентские выборы. На них первое место с 53,7 процента занял Народный блок, состоящий из возглавляемой Эрдоганом Партии справедливости и развития (ПСР) и Партии националистического движения. В то же время в Германии одна лишь ПСР получила более 56 процентов против 42,6 процента в Турции.

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