В Польше митинги, а премьер обсуждает с нашим Домбровскисом будущее Европы

Пока в Варшаве проходят митинги в защиту судей Верховного суда, которых власти решили массово отправить на пенсию, в том числе и главного судью страны Малгожату Герсдорф, польский премьер-министр Матеуш Моравецкий отправился в Европарламент (ЕП), где рассказал о своем видении будущего Европы депутатам ЕП и заместителю председателя Европейской Комиссии Валдису Домбровскису, который заменял Жана Клода-Юнкера.

В то время как в Польше задним числом решили отправлять на пенсию судей, достигших 65-летнего возраста, несмотря на то, что их выбирают на 6-летний срок, премьер-министр отправился на ковер в Страсбург, правда, говорил не о том, куда идет его страна, а о будущем Европы.

В частности Моравецкий указал, что Польша была одной из первых стран, где женщины получили право голоса. «Если бы не железный занавес, мы могли бы стать одной из стран-основательниц ЕС, - указал он на дебатах, добавив: - Теперь как полноценная страна-участница мы хотим предложить конструктивную программу, в рамках которой будет уважаться национальная идентичность и у каждой страны будет право создавать судебную систему согласно своим традициям».

Он добавил, что «проект «Европа» должен быть более открытым, поскольку сегодня из-за многих кризисов мы попали в беспрецедентную ситуацию», указав на миграционный кризис, Brexit и гибридную войну России.

Глава польского правительства пояснил, что Польша устранила недостатки в системе сбора налогов и усилила борьбу с налоговыми неплательщиками, указав на виновников - пассивность судебной системы.

Тем временем депутаты Европарламента были встревожены происходящим в Варшаве и упрекнули польское правительство в попытках сконцентрировать власть в своих руках, указав, что ЕС надо создавать на основе правовых ценностей.

Депутаты также отметили, что Польша в свое время была первой страной Европы, которая в своей конституции определила принцип деления власти. Он указали, что принудительная отправка судей на пенсию и политический контроль над судами — не вопрос национальных традиций. Европарламентарии высказали поддержку людям, которые сегодня вышли на улицы протестовать против судебной реформы.