В США 92-летняя мать застрелила 72-летнего сына в надежде избежать дома престарелых

В США 92-летняя американка застрелила своего 72-летнего сына, чтобы избежать попадание в дом престарелых, сообщает Reuters со ссылкой на данные полиции.

Анна Мэй Блессинг была взята под стражу в понедельник в пригородном доме в штате Аризона, в котором она жила вместе со своим сыном и его подругой.

Би-би-си отмечает, что убитый сын хотел, чтобы мать уехала в дом престарелых, потому что с ней «стало трудно жить». Блессинг рассказала после ареста, что она спрятала два пистолета в карманах халата и столкнулась с сыном в его спальне, выстрелив в него несколько раз. Женщина сказала полицейским, что ее следует «усыпить» за ее действия и что она намеревалась убить себя после инцидента. Отмечается, что одно оружие она купила, второе осталось от ее покойного мужа.

После выстрела в сына, она направила пистолет на 57-летнюю подругу своего сына, которой удалось вырвать его и бросить в угол комнаты. Затем женщина вытащила второй пистолет, однако подруге сына удалось выбить из рук и этот, затем она убежала и позвонила в полицию.

Правоохранительные органы нашли обвиняемую в кресле в ее спальне.