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Reuters: Китай отказался стрелять первым в торговой войне с США

Gazeta.ru
Фото: REUTERS/Scanpix

Китай не намерен стрелять первым в торговой войне с США, то есть не будет первым вводить пошлины на американские товары, передает агентство Reuters со ссылкой на заявление министерства финансов страны.

Источник рассказал агентству, что китайские пошлины на сумму $34 млрд вступят в силу с 6 июля. Учитывая 12-часовую разницу во времени, это означало бы, что введение тарифов в Пекине опередило бы Вашингтон. Тем не менее, в министерстве разъяснили, что они не будут вводить тарифные меры прежде, чем это сделают США.

Как стало известно, 6 июля США намерены реализовать тарифы на товары из Китая в размере $34 млрд, после чего Пекин сообщил о планах ввести зеркальные меры на американские товары.

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