Очень пьяная водитель трамвая после ДТП решила скрыться от полиции. По рельсам

В Орле пьяная водитель трамвая устроила ДТП, задев легковой автомобиль, а затем решила скрыться от полицейского преследования, проехав маршрут без остановок.

После аварии состав понесся вперед, не на шутку перепугав находившихся внутри пассажиров. Не известно, как и куда именно водитель предполагала скрыться, но в полицию о «пьяном трамвае» сообщила пострадавшая владелица машины. В результате гонки по рельсам полиция, разумеется, блокировала путь беглянке и задержала ее.

"Она просто на ногах не могла стоять. Из вагона под руки ее вывели двое полицейских. Она даже сказать ничего не могла, при этом шаталась из стороны в сторону, - рассказала очевидец Евгения Маслова.

Никакого активного сопротивления полицейским женщина не оказывала, она лишь пыталась помешать им вывести себя из трамвая, уцепившись за все, что попадалось под руку. А когда ее усадили в салон полицейского автомобиля, женщина просто тихо уснула.

Пьяная, помятая вагоновожатая: в Орле полицейские сняли с маршрута сильно нетрезвую водительницу трамвая, которая протаранила автомобиль. Пила она, кстати, прямо на рабочем месте. Во время движения. Ну как так, нельзя садится за руль в таком виде, хоть никто не пострадал pic.twitter.com/Th3eoDVgsC— Актуальная Россия (@RussiaActually) July 4, 2018

Как сообщили пассажиры, водитель трамвая была не единственной пьяной в этом общественном транспорте. Кондуктор тоже была не трезвой.

«Они, наверное, на пару что-то отмечали», - отметил один из пассажиров.

По фату ДТП и управления трамваем в состоянии опьянения проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В местном трамвайно-троллейбусном предприятии уже началась собственная проверка. Там уточнили, что задержанная 40-летняя женщина работала там более 10 лет.

Руководитель предприятия сообщил, что водитель вышла на работу утром 3 июля трезвой и прошла медицинскую проверку. Однако в полдень у нее был обеденный перерыв, и именно в этот отрезок времени она купила бутылку водки, объяснив коллегам, что вечером она с гостями будет отмечать годовщину смерти матери. Через несколько часов после обеденного перерыва женщина и совершила столкновение с автомобилем марки Kia в районе 1-й Курской улицы.

По словам администрации трамвайного парка, о случившемся водитель сама сообщила диспетчеру. Однако на команду не покидать место ДТП она не отреагировала и продолжила движение по маршруту.

Теперь женщина не только будет уволена по статье и будет лишена водительских прав, но может стать и фигурантом уголовного дела.