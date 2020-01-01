ЕС расставит военных на границе для отлавливания мигрантов

Председатель ЕС Жан-Клод Юнкер заявил, что к 2020 году расставит 10 тысяч пограничников вдоль береговой линии Евросоюза для борьбы с незаконными мигрантами.

«Это важное решение Европейского совета. Первоначально считалось, что необходимо сделать это до 2027 года. Теперь мы говорим о 2020 годе», - передали его слова на DW.

Он подчеркнул, что необходимо расширить полномочия пограничников, они «должны иметь возможность действовать в третьих странах, однако всегда принимая во внимание согласие этих стран». С другой стороны, как один из способов борьбы с миграционным кризисом, обсуждается создание центра для приема беженцев в северной Африке, однако этому вопросу предстоит долгое обсуждение и многостороннее одобрение.

Ранее, в ходе заседания в Евросоюзе, страны-участники согласились выделить не менее 500 млн евро на развитие фонда беженцев в Африке.