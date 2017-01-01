СМИ: Трамп предлагал вторгнуться в Венесуэлу

Президент США Дональд Трамп предлагал осуществить военное вторжение в Венесуэлу из-за политического кризиса стране в 2017 году, сообщает агентство АР со ссылкой на неназванного американского высокопоставленного чиновника.

По его информации, такая идея, в частности, прозвучала у Трампа в августе прошлого года во время консультаций в овальном кабинете, когда обсуждался вопрос введения санкций против Венесуэлы.

«Президент Д.Трамп повернулся к своим высокопоставленным советникам и задал сбивший всех с толку вопрос: если подверженная кризису Венесуэла угрожает национальной безопасности США, почему Соединенные Штаты не могут просто ввести военных в эту проблемную страну?» - заявил чиновник, присутствовавший во время консультаций.

«Это предложение повергло в шок тех, кто присутствовал на заседании, в том числе госсекретаря США Рекса Тиллерсона

и советника президента по вопросам безопасности Герберта Макмастера, которые позднее оставили свои должности», - говорится в сообщении.

Со своей стороны советники Трампа попытались объяснить президенту, почему военное вторжение в Венесуэлу может негативно повлиять на США. В частности, речь шла о том, что будет потеряно доверие к США со стороны других латиноамериканских государств, которое в прошлом было сложно завоевать.

В сентябре 2017 года Трамп вновь поднял этот вопрос, на этот раз - в кулуарах Генассамблеи ООН.

«В тот раз обсуждение проходило во время ужина Д.Трампа с лидерами четырех латиноамериканских государств-союзников, среди которых был и Хуан Мануэль Сантос (президент Колумбии)», - заявил собеседник агентства.

При этом Трампа заранее предупреждали,

чтобы он не поднимал эту тему в ходе ужина, однако президент США не прислушался к мнению своих советников.

В Белом доме отказались комментировать данную тему. В то же время в Национальном совете по безопасности вновь напомнили, что в Вашингтоне в свое время действительно допускали несколько вариантов развития событий вокруг Венесуэлы.

Напомним, в августе 2017 года Вашингтон заморозил активы президента Венесуэлы Николаса Мадуро, обвинив его в нарушении прав граждан и организации незаконного голосования. Кроме того, были введены санкции против 13 высокопоставленных госчиновников Венесуэлы.

Позже США ввели новые санкции – в отношении госбондов Венесуэлы и нефтекомпаний этой страны.