Жара в Канаде: число погибших увеличилось

Жертвами жаркой погоды, которая держится в ряде восточных провинций Канады, стали не менее 18 человек. Об этом в среду, 4 июля, сообщает CBC News.

Так, число погибших в результате жары в провинции Квебек выросло в семь раз между вторником и средой. Двенадцать случаев были подтверждены в районе Монреаля и пять в восточных поселках, один случай зафиксирован в Лавале.

Мэр Монреаля Валери Плант заявила, что полиция и пожарные обошли 15 тысяч человек, чтобы убедиться, что они справляются с жарой самостоятельно. Количество вызовов медицинской службы выросло на 30% из-за жары, более 1200 человек получили специализированную медицинскую помощь.

По данным медиков, все погибшие от перегрева имели сопутствующие заболевания и находились в помещении без кондиционера.

Ранее сообщалось о шести погибших в Канаде из-за сильной жары.