Король Таиланда потребовал срочно эвакуировать юных футболистов из пещеры

Двенадцать школьников из футбольной команды, а также их тренер, которых обнаружили в частично затопленной пещере Кхао Луанг на севере Таиланда, должны быть эвакуированы оттуда как можно скорее. Как пишет Bangkok Post, к этому призвал король Маха Вачиралонгкорн (Рама Х).

По словам заместителя премьер-министра, министра обороны Правита Вонгсувана, дети и их сопровождающий должны быть извлечены из подземелья как можно быстрее. «Король дал инструкции всем спасателям, согласно которым 13 человек должны быть скорее эвакуированы из пещеры», - отметил он. Рама Х также подчеркнул, что данная ситуация должна быть подробно изучена для будущих операций в подобных ситуациях, передает ТАСС.

Вместе с тем местные власти до сих пор не решили, когда начнется процесс эвакуации, которая зависит от уровня воды в пещере, где часть участков затоплена и мешает выбраться футболистам на поверхность. Кроме того, они больше склоняются к извлечению ребят с использованием аквалангов. Несмотря на дожди, откачка воды продолжается, но она уходит из пещеры по одному сантиметру в час.

The Guardian со ссылкой на сотрудника службы спасения сообщает, что спасателям удалось за три дня откачать 40% воды, очистив 1,5 км пути из 4 км, отделяющих ребят от выхода из пещеры. Сколько понадобится времени для откачки воды с оставшихся 2,5 км - оценить сложно (вода частично возвращается), но в субботу ожидаются новые ливни, и власти опасаются, что если не успеть вызволить ребят и тренера до этого времени, им, возможно, придется остаться в пещере на несколько месяцев.

Ранее спасатели также рассматривали вариант извлечения школьников и тренера, пробурив в поверхности пещеры отверстия.

Специалисты уже наметили 13 отверстий, три из них пробурили, однако самое протяженное из них получилось глубиной 400 метров, и до необходимого места спасателям так и не удалось добраться.

Напомним, сотрудники национального парка 23 июня обнаружили возле входа в пещеру Кхао Луанг мотоцикл и велосипеды, а также спортивный инвентарь. Они связались с местным футбольным клубом, где им подтвердили, что найденные вещи принадлежат 12 школьникам в возрасте от 11 до 16 лет и 25-летнему тренеру, которые несколькими днями ранее пропали на прогулке.



