Пауки, инфекции и стресс - через что проходят заложники подземелья в Таиланде

На севере Таиланда в частично затопленной пещере Кхао Луанг по-прежнему находятся двенадцать школьников из футбольной команды, а также их тренер. Как и когда их эвакуируют, все еще нерешенный вопрос. С какими психологическими и физическими проблемами приходится бороться невольным заложникам пещеры, выясняло издание Telegraph.

Застрявшие в пещере футболисты и их тренер выглядят уравновешенными и спокойными, однако впереди их ждут основательные физические и душевные нагрузки, подчеркнули эксперты изданию Telegraph.

Психологи объясняют, что заложникам подземелья еще предстоит пережить целую палитру эмоций и психологических состояний. Им придется столкнуться с фазой отрицания, отчаянием, принятием, а также с ссорами о том, спасутся ли они и когда.

Отсутствие солнечного света может изменить их суточный цикл с 24 на 25 часов, что поспособствует дезориентации и непониманию того, как давно они застряли. Первый вопрос, который они задали аквалангистам, был: «Какой сегодня день?»

И хотя у них есть кислород, питьевая вода не особо чистая, поэтому они подвергаются риску инфекций. Помимо этого тесное пространство может ограничивать их движения, в результате чего мускулы могут атрофироваться, а это может усложнить спасение.

Помимо всего прочего еще одна напасть - огромные пещерные пауки, ползающие вокруг.

«В плане выживания все в порядке. Выглядит, что у них есть кислород, питьевая вода, тепло и сейчас еще и еда, поэтому теоретически они могут прожить там долго. Но другая, более важная проблема - это ограниченное пространство, из-за которого они мало двигаются. В результате им будет сложно плыть под водой большие расстояния», - так прокомментировал ситуацию Майк Типтон (Mike Tipton).

Эксперты также отметили, что это очень хорошо, что застрявшие ребята из одной футбольной команды, а это значит, что они привыкли полагаться друг на друга и быть командой.