Палят машины, мусорные баки и ТЦ: на севере Франции протестуют против произвола полиции

На западе Франции в городе Нант в ночь на среду, 4 июля, произошли беспорядки после того, как полицейский застрелил 22-летнего мужчину, сообщает Le Monde.

Инцидент произошел накануне около 20:30 по местному времени в квартале Брей. Патрульный экипаж остановил водителя и попросил предъявить документы. Мужчина отказался подчиниться требованиям полиции.

По данным властей, он попытался совершить наезд на полицейского, ударив его машиной по колену. После этого один из коллег пострадавшего выстрелил по автомобилю, пуля попала молодому человеку в шею. Он скончался спустя два часа.

Местные жители, возмущенные произволом полиции, вышли на улицы. Они построили баррикады и стали забрасывать стражей порядка коктейлями Молотова и петардами.

В результате загорелись три машины, мусорные баки и местный торговый центр. Полицейские в ответ применили слезоточивый газ.

Газета Ouest-france сообщила, что в городе были слышны взрывы. Беспорядки затронули сразу несколько районов Нанта. Только к трем часам утра полиции удалось взять ситуацию под контроль.

По предварительным данным, убитый мужчина был известен полиции. Он обвинялся в разбойном нападении и находился под наблюдением властей из-за подозрения в участии в наркоторговле.

Власти проводят расследование, чтобы установить, было ли правомерным применение оружия полицейским.

Мэр города Джоанна Ролан призвала дождаться результатов следствия. Оно будет полностью прозрачным, заверила мэр. Пока же Ролан рекомендовала гражданам сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации.

Призвала к спокойствию жителей страны и министр юстиции Франции Николь Беллубэ.

В эфире RTL она пообещала, что расследование будет вестись в полном соответствии с законом. Пока никаких арестов сделано не было, около 200 полицейских принимали участие в урегулировании ситуации.





