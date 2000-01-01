В Канаде белый медведь растерзал мужчину, защищавшего от него своих детей

В Нунавуте, самой крупной северной территории Канады, местный житель погиб, защищая от нападения белого медведя своих детей. 31-летний Аарон Гиббонс с двумя дочерьми проводил время на острове Сентри, популярном месте для любителей рыбалки и охоты на западном побережье Гудзонова залива. 3 июля семья увидела приближающегося к ним медведя, который проявлял агрессию.

Не задумываясь, отец встал между хищником и детьми, чтобы не дать ему напасть на девочек. По словам дяди мужчины Горди Кидлапика, которые приводит ВВС, глава семейства погиб как герой.

Благодаря мужеству Гиббонса девочки спаслись - медведь их не тронул. Но героический поступок стоил отцу жизни. Хищник напал на мужчину и причинил ему многочисленные травмы, от которых тот скончался. Медведь позже был застрелен людьми, прибывшими к месту трагедии.

Как рассказал дядя погибшего, в тот день Гиббонс наслаждался отдыхом в компании своих дочерей. Неожиданно их начал преследовать белый медведь, попытавшийся напасть на одну из девочек.

В момент столкновения с хищником отец не был вооружен, хотя он взял с собой на отдых винтовку.

Мужчина крикнул девочкам, чтобы они бежали, а сам преградил путь животному. Дети добежали до лодки и вызвали подмогу по радиосвязи

. Прибывшие к месту нападения люди застрелили хищника.

Смерть Гиббонса потрясла жителей его родного Арвиата, расположенного примерно в 10 км от места нападения, в регионе Киваллик. Несмотря на то, что жители привыкли регулярно сталкиваться с белыми медведями, но такие встречи, как правило, заканчивались мирно. В последний раз человек погиб при нападении медведя в Нунавуте в 2000 году.

Тем не менее местные жители выражают все большую озабоченность в связи с участившимися встречами с белыми медведями. Только в 2017 году было зафиксировано 380 таких случаев.

В то же время, по оценке экспертов, популяция белых медведей в регионе остается стабильной - на уровне примерно 840 особей. Как крупнейший сухопутный хищник планеты белый медведь представляет собой смертельную опасность для человека.