Россия призвала Британию прекратить интриги с отравляющими веществами

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российская сторона призывает Великобританию прекратить интриги с химическими отравляющими веществами.

По ее словам, Россия призывает власти Британии «прекратить интриги и игры с отравляющими химическими веществами».

Она также добавила, что российская сторона призывает Лондон прекратить чинить препятствия расследованию дела Скрипалей.

Ранее Захарова заявила, что ситуация вокруг отравления двух человек в британском Эймсбери является «грязной политической игрой». По ее словам, российская сторона призывает Лондон «не идти на поводу у грязной политической игры».

Глава британского МВД Саджид Джавид допустил принятие новых мер в отношении российской стороны из-за инцидента с отравлением британцев в Эймсбери.

Он также добавил, что в настоящее время британская сторона сосредоточилась на полицейском расследовании и общественной безопасности.