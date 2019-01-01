ЕС на полгода продлил санкции против России

Действие ограничительных мер продлится до 31 января 2019 года. Решение было принято неделю назад.

Евросоюз продлил на полгода экономические санкции против России. Об этом говорится в решении Совета Европы в четверг, 5 июля.

Экономические санкции подразумевают ограничение доступа к рынку ЕС для пяти российских государственных компаний и их дочерних структур, а также для трех российских энергетических компаний и трех оборонных структур.

Также санкции запрещают этим компаниям экспортировать в страны Евросоюза вооружение и товары военного назначения и ограничивают доступ России к определенным технологиям и услугам, которые могут быть использованы для добычи нефти.

Ограничительными мерами также предусматриваются персональные санкции в отношении 155 граждан России и 38 компаний. В частности, физическим лицам запрещен въезд на территорию Евросоюза, а их счета в европейских банках заморожены.