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В четырех странах ожидаются забастовки бортпроводников Ryanair

MIGnews.com
Иллюстративное фото | Фото: REUTERS/Scanpix

Бортпроводники ирландской лоукост-компании Ryanair в Италии, Португалии, Испании и Бельгии будут бастовать в конце июля.

В Италии бортпроводники проведут 24-часовую забастовку 25 июля, а сотрудники компании в Испании, Португалии и Бельгии будут бастовать 48 часов 25-26 июля.

Профсоюзы заявили, что забастовки могут продолжиться, если ирландская авиакомпания не пойдет на уступки по некоторым условия трудоустройства, пишет ВВС.

В среду профсоюзы передали руководству перечень своих условий. Среди них требование об оплате на банковские счета в странах проживания сотрудников, а не в Республике Ирландия.

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