В небо Лондона запустят «бэби-Трампа» во время визита президента США

Во время визита президента США Дональда Трампа в Лондон, над центром города будет летать гигантский воздушный шар «бэби-Трамп». Об этом в четверг, 5 июля, сообщает CNN.

Согласие на запуск воздушного шара уже дал мэр столицы Садик Хан. В Лондоне также ожидаются акции протесты из-за приезда американского президента.

Гигантский оранжевый воздушный шар высотой 6 метров в виде младенца с лицом Трампа будет летать над центром Лондона в течение двух часов 13 июля, во время протестного марша под лозунгом Стоп Трамп.

Петицию о запуске воздушного шара подписали 10 000 человек, а тысяча людей собрали в общей сложности 16 000 фунтов стерлингов для кампании.

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«Мэр поддерживает право на мирный протест и понимает, что он может иметь много различных форм. Его команда по городским операциям встретилась с организаторами и разрешила использовать парк возле парламента», - сказал представитель мэра.

Однако он добавил, что организаторы также должны получить необходимые разрешения от городской полиции и Национальной службы воздушного движения.

Шар привяжут к земле на площади в парке возле парламента, и он сможет подниматься на высоту до 30 метров.

Напомним, на прошлой неделе в Вашингтоне были арестованы сотни протестующих против Трампа. Американцы выступили против политики нулевой толерантности в отношении нелегалов, которой придерживается президент.

Как сообщалось, в Сенате США официально заявили о поддержке Трампа Россией.