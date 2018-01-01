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В Австралии 50 машин застряли в расплавившемся асфальте

Gazeta.ru
Фото: REUTERS/Scanpix

В Австралии из-за аномальной жары расплавился асфальт на шоссе в штате Квинсленд. Об этом сообщает ABC News.

По данным телеканала, в результате инцидента около 50 автомобилей получили повреждения шин.

Как отмечается, местные власти пообещали выплатить владельцам автомобилей компенсацию.

При этом в Квинсленде для ремонта дорожного покрытия перекрыли несколько шоссе.

В настоящее время местные власти выясняют все обстоятельства происшествия.

В свою очередь газета Tablelander сообщила, что в министерстве транспорта Австралии не считают, что данный инцидент связан с некачественной укладкой дорог.

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