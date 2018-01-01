В Таиланде перевернулись две лодки с туристами, пропали несколько десятков человек

Вечером береговая охрана получила экстренное сообщение о том, что корабль Phoenix PD с 97 людьми перевернулся недалеко от острова Ко Хэ. Также в этом районе опрокинулась еще одна лодка с 30 туристами на борту. Спасатели немедленно начали вылавливать людей из воды, однако 49 человек все еще числятся пропавшими. Как сообщила полиция, среди них могут быть граждане Тайвани, Китая и России.