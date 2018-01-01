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В Таиланде перевернулись две лодки с туристами, пропали несколько десятков человек

Lenta.ru
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Фото: AP/Scanpix

В Таиланде две туристические лодки, перевозившие в сумме 127 пассажиров, опрокинулись из-за плохих погодных условий. Об этом пишет портал Newsflare.

Вечером береговая охрана получила экстренное сообщение о том, что корабль Phoenix PD с 97 людьми перевернулся недалеко от острова Ко Хэ. Также в этом районе опрокинулась еще одна лодка с 30 туристами на борту. Спасатели немедленно начали вылавливать людей из воды, однако 49 человек все еще числятся пропавшими. Как сообщила полиция, среди них могут быть граждане Тайвани, Китая и России.

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