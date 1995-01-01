В Японии казнили основателя секты «Аум Синрикё» Сёко Асахару

Власти Японии в пятницу, 6 июля, привели в исполнение смертные приговоры в отношении 63-летнего основателя секты «Аум Синрикё»* Сёко Асахары (настоящее имя Тидзуо Мацумото) и еще шести руководителей организации, сообщает телеканал NHK. Судебные разбирательства по делу секты и ее членов, которые участвовали в организации теракта в токийском метро в 1995 году и других преступлениях, продолжались более 20 лет.

Казни через повешение подвергся, в частности, 68-летний Киёхидэ Хаякава. В «Аум Синрикё»* он был вторым человеком после Сёко Асахары и брал на себя многие его контакты с внешним миром. В качестве так называемого министра строительства секты он руководил сооружением в префектуре Яманаси завода по производству ядовитого газа зарин, который в 1995 году был распылен в токийской подземке.

Кроме того, был казнен 55-летний Томомаса Накагава, имевший в секте ранг «министра внутренних дел духовного императора», передает ТАСС. Он непосредственно распылял в токийском метро нервно-паралитическое вещество в 1995 году и занимался также его изготовлением. Накагава был одним из тех, кто устроил газовую атаку в японском городе Мацумото и, как признал суд, принимал участие в других преступлениях, включая убийство адвоката, пытавшегося разоблачать деятельность секты. В общей сложности его признали виновным в убийстве 24 человек.

Среди казненных оказался и 48-летний Ёсихиро Иноуэ, который являлся главным координатором газовой атаки в метро Токио и был признан виновным в десяти преступлениях. Вслед за ним смертные приговоры были исполнены в отношении главного химика секты Масами Цутии и так называемого министра здравоохранения и социального обеспечения организации Сэйити Эндо, который также занимался изготовлением зарина.

Также был казнен 54-летний Томомицу Ниими, выполнявший обязанности руководителя «контрразведки» секты и выступавший непосредственным организатором диверсий. Он стал единственным из всех арестованных активистов, которому предъявили те же обвинения в убийствах, что и Асахаре.

Секта «Аум Синрикё»*, запрещенная во многих странах мира предрекала скорый конец света и «последнюю битву добра и зла»,

в ходе которой фанатики собирались уничтожить своих врагов с помощью различных вооружений, в том числе отравляющих газов.

Самым громким терактом «Аум Синрикё»* стала газовая атака в метро Токио 20 марта 1995 года, когда члены секты распылили зарин в пяти составах токийской подземки. Каждый из злоумышленников имел при себе пакеты с отравляющим веществом, которые они протыкали с помощью зонтиков, после чего оставляли в вагонах.

В результате атаки погибли 13 человек, еще более 6,3 тыс. человек пострадали.

Сёко Асахара называл себя реинкарнацией Христа, Будды и бога Шивы. В феврале 2004 года суд приговорил его к смертной казни. Он был признан виновным по 13 пунктам обвинения из 17, в том числе в планировании и организации теракта в метро.