Трампу подготовили памятку перед поездкой в Европу

Аналитический центр Heritage Foundation, который называют близким к Белому дому, опубликовал в Twitter специальную памятку президенту Дональду Трампу о позиции США относительно НАТО, Украины и России.

Отметим, что послание приурочено к рабочей поездке американского лидера в Европу, где он примет участие в саммите НАТО и проведет встречу с президентом России Владимиром Путиным.

«Вот что надо помнить перед путешествием Дональда Трампа в Европу: Россия это агрессор, а Украина − жертва. Крым принадлежит Украине. Войска США и НАТО в Европе служат национальным интересам США. Европейцы должны тратить больше на оборону. Действия Путина указывают на то, что ему нельзя доверять», − сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что Трамп планирует встретиться с Путиным «один на один» в рамках предстоящих переговоров в Финляндии, которые запланированы на 16 июля.