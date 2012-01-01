В Таиланде погиб дайвер, который участвовал в операции по спасению 12 подростков из затопленной пещеры, сообщает Reuters со ссылкой на командира спецназа ВМС Таиланда.

Погибший — 38-летний Самарн Пунан — в прошлом был военнослужащим этого подразделения.

Пунан потерял сознание, когда расставлял в пещере баллоны с кислородом для участников спасательной операции. Напарник попытался помочь ему, но безуспешно, и в итоге доставил тело погибшего на поверхность.

Губернатор провинции Чианграй Нагонгсак Оскоттанакорн заявил, что спасатели создают 5-километровый «кислородный трубопровод» в рамках подготовки к эвакуации подростков.

«Растет число людей, которых отправляют в пещеру, поэтому надо заполнить ее кислородом», — заявил он. (REUTERS)

12 игроков подростковой футбольной команды и их тренер пропали в пещерах Тхам Луанг Нанг Нон в Таиланде 23 июня.

Они пошли туда на экскурсию и не смогли выбраться, поскольку из-за начавшихся ливней вода затопила вход.

Поиски пропавших продолжались девять дней, 2 июля их обнаружили живыми.

Операция по спасению подростков и тренера может растянуться на несколько месяцев из-за сезона дождей, который в Таиланде длится до октября.