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Трамп был готов к встрече с Путиным «всю жизнь»

Gazeta.ru
Фото: AP/Scanpix

Американский лидер Дональд Трамп во время выступления в Монтане назвал налаживание отношений с российской и китайской сторонами «хорошим делом». Выступление президента США транслировал телеканал Foх News.

По словам Трампа, он не сомневается, что во время встречи с российским коллегой Владимиром Путиным «все будет хорошо».

«Знаете что? Насчет Путина все в порядке. Он в порядке, и мы все в порядке... Я был готов к этому всю свою жизнь», — заявил Трамп.

Напомним, встреча двух президентов состоится 16 июля в Хельсинки.

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