Китай обвинил США в развязывании крупнейшей в истории торговой войны

Китай обвинил Соединенные Штаты в развязывании «крупнейшей торговой войны в истории экономики» в связи со вступлением в силу американских пошлин на китайский импорт.

В Пекине также пообещали направить жалобу в ВТО на действия Вашингтона.

«После того как США ввели пошлины против Китая, китайские меры против США вступили в силу незамедлительно», — сказал пресс-секретарь МИД Лю Кан.

25%-е пошлины на импорт ряда китайских товаров в США вступили в силу в ночь на 6 июля. Их введение президент Дональд Трамп объяснял «нечестными торговыми практиками Китая»; они затронут рынок объемом в 34 миллиарда долларов. Власти Китая анонсировали введение зеркальных пошлин несколько дней спустя.

Дональд Трамп является последовательным сторонником политики поддержки американских производителей с помощью заградительных барьеров. Помимо Китая США ввели ряд пошлин для своих традиционных партнеров, таких как Евросоюз, Канада и Мексика.