На спасение подростков в Таиланде остается все меньше времени

В ходе спасательной операции на севере Таиланда погиб водолаз, снабжавший кислородом юных футболистов и тренера. Они находятся в частично затопленной пещере с 23 июня.

На спасение подростков из частично затопленной пещеры в провинции Чианграй на севере Таиланда остается лишь ограниченное количество времени, заявил журналистам командир военно-морского подразделения тайской армии в пятницу, 6 июля. По его словам, 12 юных спортсменов и их тренер не смогут переждать окончание сезона муссонных дождей.

Между тем в ходе спасательной операции погиб бывший военнослужащий военно-морских сил Таиланда, который в качестве добровольца снабжал детей кислородными баллонами. Он потерял сознание из-за нехватки кислорода на пути наверх, сообщил замглавы провинции Чианграй.

12 футболистов в возрасте от 11 до 16 лет и их тренер 23 июня укрылись в пещере Кхао Луанг от непогоды и оказались отрезаны от выхода из-за подтопления. Специалисты обнаружили группу в 300-400 метрах от того места, где она предположительно находилась изначально. К поисковым работам была привлечена международная команда спелеологов. До 1 июля в регионе практически без перерыва продолжались муссонные дожди, что существенно осложняло поиски, 2 июля специалисты частично откачали воду из пещеры. По словам спасателей, школьников и их тренера отделяют от выхода несколько километров.