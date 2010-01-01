Пятница, 6 июля
LAT
Ваш браузер устарел. Пожалуйста, обновите его..
Этот портал использует файлы cookies, чтобы анализировать поток данных, улучшать качество содержания, подстраивать содержание к запросам пользователей и оптимизировать работу. Файлы cookies вместо нас исключительно для перечисленных целей могут использовать наши партнеры по сотрудничеству (третьи лица — операторы, обрабатывающие данные, например, Google Analytics). Подробнее о файлах cookies и их удалению читайте здесь
ПОЛИТИКА ЭКОНОМИКА ОБЩЕСТВО КРИМИНАЛ И ЧП ЗА РУБЕЖОМ КОММЕНТАРИЙ ДАУГАВПИЛС ДРУГАЯ РИГА СЕКТЫ

Панамские архивы: экс-премьера Пакистана приговорили к 10 годам тюрьмы

Korrespondent.net
Наваза Шарифа приговорили к 10 годам заключения | Фото: REUTERS/Scanpix

В Пакистане в пятницу, 6 июля, суд заочно приговорил бывшего премьер-министра Наваза Шарифа к десяти годам тюрьмы по делу о коррупции, связанному с покупкой его семьей дорогостоящих квартир в Лондоне, сообщает Reuters.

После публикации так называемого «панамского архива» в прошлом году Наваза Шарифа отстранили от должности и отправили под суд.

В «панамских» документах говорилось, что несколько детей Шарифа были связаны с офшорными компаниями, которые предположительно использовались для перенаправления средств и покупки иностранных активов, в частности дорогостоящих квартир на фешенебельной лондонской улице Парк-Лейн.

Дочь экс-премьера Марьям Наваз приговорили к семи годам тюрьмы, депутат от партии ПМЛ-Н Мохаммад Сафдар получил один год тюрьмы. Кроме того, Шариф и его дочь должны вместе выплатить 10 млн фунтов стерлингов, а их лондонская недвижимость должна быть конфискована в пользу правительства Пакистана.

Приговор был вынесен заочно, так как Шариф с детьми сейчас находится в Лондоне - там его жена лечится от рака.

Бывший премьер отвергает обвинения, считает преследования политическими и готовится к апелляции.

Несмотря на отстранение от должности премьер-министра, Шариф контролирует основанную им партию Пакистанская мусульманская лига - Наваз.

0 Комментарии