В Канаде известные видеоблогеры погибли в водопаде

Популярные YouTube-блогеры Райкер Гэмбл, Алексей Лях и Меган Скрепер погибли после падения с высокого водопада в Канаде. Об этом сообщает BBC. Молодые люди славились своими рискованными и неоднозначными репортажами о путешествиях.

Смерть настигла блогеров на территории Британской Колумбии. Меган Скрепер, упала в водопад, ей на помощь бросились друзья, однако никому из них не удалось выплыть.

Молодых людей часто обвиняли в несоблюдении правил безопасности.

За нарушение правил в Йеллоустоне блогеры даже получили несколько суток ареста, после чего им вообще запретили посещать заповедники на территории США.

На канал блогеров High On Life на YouTube подписаны почти 500 тысяч человек.

Они выкладывали ролики о занятиях экстремальными видами спорта, такими как паркур, каякинг, прыжки в воду со скал и водопадов.

По словам друзей погибших, канадцы жили «слишком яркой жизнью» и сделали столько, сколько другим не реализовать и за 80 лет.