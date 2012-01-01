В Австрии узаконили 12-часовой рабочий день

Австрийские работодатели смогут вводить 12-часовой рабочий день без повышения оплаты труда. Соответствующий закон принял парламент страны, сообщает в пятницу, 6 июля, Европейская правда.

Отмечается, что изменения приняли несмотря на массовые протесты, которые прошли на прошлой неделе в Вене. Их поддержали депутаты Австрийской народной партии канцлера Себастьяна Курца, правые популисты из Партии свободы и либералы из оппозиционной Neos.

Новый закон вступит в силу уже 1 сентября, хотя планировалось, что он будет действовать только с 1 января 2019 года.

Ранее закон позволял не более 10 рабочих часов в день или 50 часов в неделю, теперь разрешается 12 часов в день и 60 часов в неделю.

Сверхурочные часы будут оплачиваться, как и раньше, на 50 процентов выше стандартной ставки, или за них будет предоставляться свободное время.

Впрочем, работникам позволят отказываться работать более 10 часов в день без указания причин. Однако профсоюзы подчеркивают, что в Австрии нет механизма защиты от увольнения в случае постоянного отказа от сверхурочной работы. То есть, теоретически, работника могут уволить без объяснения причин.

В руководящих партиях уверяют, что новый закон ничего не изменит для большинства работников.

Кроме того, по их словам, руководители компаний не смогут принимать решения за спиной работников о том, сколько те должны работать.

Оппозиция же считает, что правящие партии действуют в интересах бизнесменов, которым не выгодно платить больше сверхурочных.