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Самолет с премьером Польши пошел на взлет и сломался

Lenta.ru
Матеуш Моравецкий | Фото: REUTERS/Scanpix

Правительственный самолет, на борту которого находился премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, сломался при взлете. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Polsat.

По его информации, инцидент произошел перед вылетом из аэропорта города Карловы Вары в Чехии. Лайнер уже находился на взлетно-посадочной полосе и начал движение, поэтому пилотам пришлось экстренно тормозить. В результате никто не пострадал.

Какая именно неисправность помешала вылету, не сообщается. В то же время отмечается, что воздушное судно пройдет технический осмотр.

Моравецкий приезжал в Карловы Вары для встречи с главой чешского правительства Андреем Бабишем. За ним теперь должен прилететь другой борт.

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