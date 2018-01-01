Душ раз в неделю: стало известно об условиях содержания Савченко

Пресс-секретарь Надежды Савченко Татьяна Проторченко рассказала об условиях в СИЗО, где находится нардеп. Об этом она написала на своей странице в Facebook в пятницу, 6 июля, по итогам встречи с в следственном изоляторе.

«Душ раз в неделю; на днях, впервые за 4 месяца, к Надежде посадили девушку; извиняюсь, что такое пишу, но не могу не сказать про уборную - кнопка сливного бачка находится извне, и каждый раз заключенный человек должен стучать в двери конвоя, чтобы ее нажали и слили воду - совок в действии», - написала она.

Проторченко также напомнила, что Савченко остается лидером ЧП Общественно-политическая платформа Надежды Савченко. Также они обсудили два законопроекта, автором которых является нардеп. Татьяна Проторченко намерена вносить их на рассмотрение согласно процедуре.

Напомним, 22 марта Верховная Рада лишила Савченко депутатской неприкосновенности и предоставила разрешение на ее задержание и арест. Вскоре суд поместил политика под стражу до 20 мая 2018 года.