Польша приостановила полеты МиГ-29 после катастрофы

Минобороны Польши приостановили полеты боевых истребителей МиГ-29 до установления причин катастрофы самолета в ночь на 6 июля. Об этом сообщил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак, передает Укринформ.

«До установления причин катастрофы МиГ-29 приостановлены полеты самолетов этого типа», - заявил Блащак.

Он отметил, что на место катастрофы выехала комиссия по расследованию авиакатастроф государственной авиации.

Свои соболезнования семье погибшего пилота выразили Анджей Дуда и глава правительства Матеуш Моравецкий.

Как известно, пилот истребителя катапультировался, но не выжил.