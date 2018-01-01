Илон Маск отправил инженеров в Таиланд для спасения детей из пещеры

Канадско-американский миллиардер и инженер Илон Маск примет участие в спасении школьной футбольной команды, оказавшейся в западне в полузатопленной пещере в Таиланде. Бизнесмен уже направил к месту происшествия специалистов, которые попытаются вызволить детей с помощью нейлоновой трубы.

Маск предлагает протянуть через затопленные ходы пещеры нейлоновую трубу диаметром один метр и закачать в нее воздух как в надувной замок (детский батут). Таким образом, под водой будет создан тоннель, по которому можно будет вывести детей из пещеры, полагает миллиардер. «Возможно, стоит попробовать», - написал он в Twitter.

Маск добавил, что уже в субботу команда инженеров из его компаний SpaceX и Boring Company отправится в Таиланд, чтобы выяснить, могут ли они помочь властям в спасении школьников. «Вероятно, есть много сложностей, которые трудно оценить без личного присутствия на месте», - заключил Маск.

Ранее пресса сообщила, что представители Маска ведут переговоры с властями Таиланда по поводу возможности оказания помощи в спасении 13 человек из частично затопленной пещеры. Утверждалось, что рассматривается возможность использования техники бурильной компании Boring для откачки воды из пещеры. Кроме того, автомобильная компания Tesla, также принадлежащая Маску, может предоставить производимые ею аккумуляторы высокой мощности, передает ТАСС.

Напомним, 23 июня сотрудники национального парка в Таиланде обнаружили возле входа в пещеру Кхао-Луанг мотоцикл и велосипеды, а также спортивный инвентарь. Они связались с местным футбольным клубом, где им подтвердили, что найденные вещи принадлежат 12 школьникам в возрасте от 11 до 16 лет и 25-летнему тренеру, которые отправились в подземелье на экскурсию в период сильных дождей. Вернуться назад они уже не смогли, поскольку прибывающая вода затопила часть подземных тоннелей.





