Отравленные в Эймсбери британцы находятся в критическом состоянии

В Великобритании мужчина и женщина, пострадавшие в результате отравления нервно-паралитическим веществом в Эймсбери остаются в критическом состоянии в больнице Солсбери, сообщили в Национальной службе здравоохранения.

«В результате воздействия нервно-паралитического вещества в субботу 30 июня двое пациентов (мужчина и женщина, оба за 40 лет) остаются в районной больнице Солсбери, оба в критическом состоянии», - говорится в сообщении, распространенном в пятницу и процитированном «Интерфаксом».

Больше никто в результате инцидента госпитализирован не был, уточнили в службе.

В сообщении указано, что какая-либо дополнительная информация будет предоставлена только в случае изменения состояния пострадавших.

В пятницу днем полицейские в костюмах химической защиты провели следственные действия в хостеле John Baker House в Солсбери, где проживала отравленная женщина. Блюстители закона искали источник отравления, передает BBC. Предполагается, что поиски могут растянуться на недели и даже месяцы.

Как сообщалось, 30 июня в Эймсбери в бессознательном состоянии были обнаружены и госпитализированы два человека - 45-летний Чарли Роули и 44-летняя мать троих детей Дон Стерджес. В полиции сначала предположили, что у них была передозировка наркотиков, но медицинские анализы эту версию не подтвердили.

В военной лаборатории в Портон-Дауне установили, что пара подверглась воздействию яда семейства «Новичок», идентичного тому, которым в марте в Солсбери были отравлены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

5 июля официальный представитель британского премьер-министра Терезы Мэй заявил, что поиск связи между отравлением в Эймсбери и Солсбери сейчас является основной линией расследования. А министр безопасности Великобритании Бен Уоллес призвал Россию дать подробную информацию о разработанном в СССР нервно-паралитическом агенте «Новичок». Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия не пойдет на это, пока ее официально не допустят к расследованию.

Поскольку «Новичок» теряет свои свойства под воздействием влаги и солнечного света, он мог храниться длительное время только в замкнутом пространстве.

Поэтому специалисты предполагают, что Роули и Стерджес случайно наткнулись на контейнер с ядом, который ранее, возможно, использовали для покушения на Скрипалей.

Впрочем, другие эксперты считают, что использованное вещество обладает большей стабильностью и может сохранять свои опасные свойства и в обычной среде. Причем «Новичок» наносит страшный вред организму, проникая в него через кожу, после прикосновения к «зараженному» предмету.

В расследовании участвуют около 100 сотрудников контртеррористического подразделения полиции. Следы «Новичка» ищут по пяти адресам: на Мугглетон-роуд, в аптеке Boots, баптистской церкви в Эймсбери, хостеле John Baker House и в парке Queen Elizabeth Gardens.