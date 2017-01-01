Тереза Мэй предложила создать после Brexit зону свободной торговли с ЕС

Великобритания выступает за создание зоны свободной торговли с Евросоюзом после Brexit. Об этом, как передает ТАСС, в пятницу заявила премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй по итогам заседания британского кабинета министров в загородной резиденции Чекерс.

«Наше предложение создаст зону свободной торговли между Великобританией и ЕС, которая установит общий свод правил для промышленных товаров и сельскохозяйственной продукции», - сказала она, подчеркнув, что правительство также «согласовало новую благоприятную для бизнеса таможенную модель со свободой заключения новых торговых соглашений по всему миру».

В заявлении британского правительства, распространенном после заседания, указывается, что Великобритания продолжит подготовку к сценарию Brexit без заключения сделки с Евросоюзом о дальнейшем сотрудничестве.

«Мы по-прежнему твердо убеждены в том, что в интересах обеих сторон достичь соглашения об установлении хороших и стабильных отношений в будущем. Но мы также пришли к выводу, что необходимо продолжить подготовку к ряду потенциальных сценариев, включая возможность выхода без сделки», - указывается в коммюнике.

На днях, напомним, телеканал Sky News, в распоряжении которого оказались распространенные в деловых кругах правительственные документы по итогам консультаций властей с представителями бизнеса, сообщал, что на создание таможенных систем после Brexit может уйти около пяти лет.

При этом многие компании сообщили членам британского кабинета министров, что потребуется десятилетие на создание компьютерной системы, которую могли бы использовать малые и средние предприятия, чья деятельность связана с пересечением границы между Великобританией и ЕС.

Переговоры между Лондоном и Брюсселем по условиям, на которых Великобритания выйдет из ЕС, начались 19 июня 2017 года в бельгийской столице. За год до этого на референдуме по данному вопросу в Соединенном Королевстве победу с результатом 51,9% одержали противники евроинтеграции.

Переговоры по Brexit должны продлиться до ноября 2018 года, после чего достигнутую сделку должны одобрить Европарламент и британский парламент. Brexit произойдет 29 марта 2019 года, после чего должен наступить переходный период, который продлится до 31 декабря 2020 года.