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2 минуты побега от быка весом 620 кг, или Традиционный фестиваль Сан-Фермин в Памплоне

Русский TVNET/Newsru.com
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Забег с быками в испанском городе Памплона | Фото: JOSEBA ETXABURU / REUTERS

На традиционном фестивале Сан-Фермин в испанском городе Памплона в ходе забега с быками пострадали пять человек, из них как минимум одного бык забодал, сообщает AP. Это был первый забег в рамках фестиваля, который быки весом 550 - 620 кг проделали за две минуты.

Праздник Сан-Фермин проводится в Памплоне уже на протяжении более восьми столетий. Традиционные забеги быков (так называемые энсьерро) - его неотъемлемая составляющая начиная с XVI века, сейчас они привлекают в город сотни тысяч туристов.

«Энсьерро» и бои быков традиционно проходят не только в Памплоне, но и в большинстве городов и поселков Испании во время местных праздников.

Однако именно в Памплоне они получили всемирную известность и признание благодаря писателю Эрнесту Хемингуэю, который воспел их в своем знаменитом романе «Фиеста» («И восходит солнце»).

Совместные пробеги быков и людей зачастую оборачиваются травмами и ранениями, а нередко и человеческими жертвами. Быки сбивают с ног нерасторопных «спортсменов» и могут задавить или ранить ударом рога.

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