Трагедия вблизи острова Пхукет: погибли десятки туристов

По меньшей мере 40 человек погибли и еще десятки остаются пропавшими без вести после инцидента у острова Пхукет в Таиланде, где в результате шторма перевернулись две лодки, сообщает CNN.

На одном из плавающих средств было более 105 пассажиров - члены экипажа из Таиланда, туристические гиды и 93 туриста, большинство из которых граждане Китая.

Точное число пострадавших еще уточняется и ситуация развивается.

Согласно прозвучавшей информации, обе туристические лодки вышли в море, несмотря на предупреждения метеорологической службы Таиланда о шторме на побережье.

Ранее власти заявляли, что все пропавшие будут найдены до вечера субботы, но теперь операцию планируется продлить как минимум еще на один день. При этом площадь поисков расширится до островов Пхипхи в провинции Краби.

В течение всей субботы район патрулировали 13 судов, а также несколько вертолетов. Местные аквалангисты прочесывают район бедствия, им помогают 17 китайских добровольцев.

Министр туризма и спорта Таиланда Вирасак Ковасурат сообщил, что семьи жертв кораблекрушения получат от правительства компенсацию в размере 300 тысяч батов (девять тысяч долларов). Кроме того, по страховке родственники погибших получат по миллиону батов (более 30 тысяч долларов), а пострадавшие - по 500 тысяч батов (15 тысяч долларов). Спасшемуся капитану грозят обвинения в халатности.

Напомним, красочные пляжи острова Пхукет - одно из наиболее популярных туристических мест Таиланда.





