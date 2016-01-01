Французские следователи назвали причину крушения EgyptAir

Крушение самолета Airbus A320 авиакомпании EgyptAir весной 2016 года, вероятно, было вызвано пожаром в кабине экипажа, говорится в заявлении экспертов французского Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации (BEA).

В BEA отметили, что на записях с бортовых самописцев слышно, как пилоты говорят о возгорании, зафиксированном датчиками дыма. Пламя быстро распространилось по всему самолету.

«Наиболее вероятная гипотеза состоит в том, что пожар начался в кабине пилотов, когда самолет находился на крейсерской высоте, в результате стремительного распространения огня контроль над самолетом был потерян», - говорится в пресс-релизе, выпущенном 6 июля.

Эксперты бюро заявили, что ждут итогового отчета египтян, чтобы установить расхождения в выводах.

Как отмечает BBC, выводы французов противоречат заявлениям Египта о том, что на останках жертв были обнаружены взрывчатые вещества.

Египетские власти называли возможной причиной катастрофы теракт.

Напомним, 19 мая 2016 года в результате крушения самолета, направлявшегося из Парижа в Каир, над Средиземным морем погибли все 66 человек, находившиеся на борту.

Среди погибших было 30 египтян, 15 французов и один британец. «Черные ящики» обнаружили спустя месяц после падения авиалайнера.

О том, что на обломках носовой части самолета есть признаки воздействия высокой температуры и слой копоти, сообщалось и ранее, однако египетские чиновники предполагали, что катастрофа - которая произошла спустя семь месяцев после крушения российского самолета А321 над полуостровом Синай - могла также стать результатом взрыва на борту. В ФСБ России тоже были практически уверены, что крушение Airbus A320 - теракт.