Президент Хорватии прилетела в Сочи одним рейсом с болельщиками

Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович прибыла 7 июля чартерным рейсом в Сочи на четвертьфинальный матч чемпионата мира по футболу между сборными России и Хорватии.

Как рассказал в аэропорту РИА «Новости» один из пассажиров рейса, глава Хорватии летела в одном самолете с болельщиками.

«Она летела с нами в самолете, была в футболке нашей сборной. Она очень демократична, и это нормально, что президент путешествует вместе с болельщиками», - заявил хорватский болельщик.

Грабар-Китарович подтвердила, что прилетела в Сочи обычным рейсом.

В аэропорту президента Хорватии с цветами встретил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, уведомляет сайт краевой администрации. Сообщается, что перед игрой Грабар-Китарович побывала в музее спортивной славы Сочи и посетила детский праздник спорта и творчества.





