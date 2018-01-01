Задержан первый прибывший к «Зимней вишне» пожарный

Пожарный Андрей Бурсин обвинен в халатности. Он со своим подразделением прибыл к торговому центру «Зимняя вишня» первым: через четыре минуты после поступления сигнала.

В Кемерово задержан пожарный Андрей Бурсин, который первым со своей группой прибыл к горящему торговому центру «Зимняя вишня» 25 марта. Бурсину предъявлено обвинение в халатности, сообщает в субботу, 7 июля, Следственный комитет России (СКР).

Берсин, по версии следствия, «не организовал управление силами и средствами пожарно-спасательного гарнизона», а также «проведение разведки пожара надлежащим образом».

Андрей Бурсин - начальник службы пожаротушения первого отряда федеральной противопожарной службы Кемеровской области. По его словам, он приехал на место со своим подразделением спустя четыре минуты после поступления сигнала о возгорании, но к этому моменту огнем уже была охвачена значительная площадь торгового центра.

Рассказ Андрея Бурсина

«Мы сразу же начали эвакуацию, кричали: «Эвакуируйтесь!«. Но ни администрации, ни охраны на момент прибытия пожарных не было, по крайней мере нас никто из них не встретил, никто не мог сказать, есть ли внутри люди и сколько их», - рассказывал Бурсин.

Ранее было заведено уголовное дело о халатности против начальника караула пожарного звена Сергея Генина, его задержали. Генин во время тушения пожара в «Зимней вишне» проигнорировал сведения очевидца о нахождении в кинозале №2 на четвертом этаже большого количества людей, в том числе детей, а также о том, где находится кратчайший путь к ним, считает СКР. Таким образом на него возложили ответственность за гибель 37 человек, которые были в кинотеатре.

Пожар в «Зимней вишне» произошел 25 марта, в результате погибли 60 человек.