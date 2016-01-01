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Трамп призвал расследовать использование Клинтон личной почты

Korrespondent.net
Фото: TIMOTHY A. CLARY / AFP

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские сенаторы должны расследовать дело об использовании экс-госсекретарем Хиллари Клинтон личной почты.

«Одиозная охота на ведьм должна обратиться к расследованию по поводу пропавшего почтового сервера, незаконно удаленной почты Хиллари», – написал американский лидер в Twitter.

По словам Трампа, сенаторам стоит заняться расследованием незаконно удаленной почты Клинтон, а не сговора с Россией.

Напомним, ранее Комитет Сената США по разведке пришел к выводу, что Россия действительно вмешивалась в президентские выборы США 2016 года.

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