В Турции уволят более 18 тысяч госслужащих

В Турции вышел указ об увольнении более 18 тысяч государственных служащих, половина из которых - сотрудники полиции, на фоне подготовки к отмене чрезвычайного положения в стране, введенного после попытки государственного переворота в июле 2016 года, пишет Reuters.

В частности речь идет об увольнении 199 ученых из университетов по всей стране и более 5 тысяч военных.

Указ приняли после победы президента Реджепа Тайипа Эрдогана на президентских выборах в июне этого года.

Напомним, что турецкая власть уже уволила около 160 тысяч госслужащих после неудачной попытки переворота, сообщило в марте управление ООН по правам человека. Среди уволенных свыше 50 тысяч человек были официально обвинены и посажены в тюрьму в ходе судебных процессов. Инаугурация Эрдогана состоится 9 июля.