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Наводнение в Японии: число жертв возросло до 70

Korrespondent.net
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Фото: REUTERS/Scanpix

В Японии количество жертв проливных дождей, наводнений и оползней возросло до 70, десятки людей считаются пропавшими без вести, сообщает Kyodo News.

Власти страны планируют эвакуировать 4,3 миллиона человек из 23 префектур. К спасательной операции привлекли 54 тыс. полицейских, спасателей, а также представителей береговой охраны и Сил самообороны. В провинции Окаяма, которая является одной из наиболее пострадавших от стихийного бедствия, спасатели уже эвакуировали более тысячи людей с крыш домов.

По информации метеорологического агентства страны, в воскресенье, 8 июля, в Японии ожидается рекордное количество осадков.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате ливневых дождей в Японии погибли 46 человек. Режим особой тревоги объявлен в префектурах Гифу и Киото.

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