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В ЕС обеспокоены новым популярным маршрутом беженцев в Европу

Korrespondent.net
Беженцы из Африки | Фото: AP/Scanpix

Директор Европейской пограничной службы Frontex Фабрис Леггери выразил свою обеспокоенность по поводу нового маршрута беженцев в Европу - из Марокко в Испанию.

«Когда вы меня спросите, что вызывает у меня сейчас наибольшее беспокойство, я отвечу: Испания», - сказал Леггери в интервью изданию Welt am Sonntag.

В июне в западном Средиземноморье количество случаев нелегального пересечения границы беженцами из стран Африки достигла шести тысяч. Около половины этих людей были марокканцами, остальные - из Западной Африки.

«Если цифры на этом направлении продолжат так же интенсивно расти, как недавно, этот маршрут станет самым важным»,

- сообщил Леггери.

В целом, по данным ООН, меньше мигрантов и беженцев стали достигать побережья Европы через Средиземное море. По данным Международной организации по миграции, с января до начала июля число мигрантов составило 46 500 человек, тогда как за тот же период 2017 года - более 101 тысяч человек.

Напомним, что на внешние границы Евросоюза для борьбы с миграционным кризисом будут направлены 10 тысяч пограничников.

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