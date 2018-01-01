Осторожно, беженцы: Россия обратилась с предупреждением к Латвии

Россия предупредила Латвию, Эстонию и другие соседние страны, что в связи с ЧМ по футболу в Россию прибыло много людей, которые назвавшись футбольными фанатами попытаются нелегально попасть в Европу, пишет Postimees со ссылкой на субботний выпуск «Актуальной камеры».

Представитель эстонской погранслужбы Аймар Кёсс сказал, что в июне и июле было задержано более 160 таких пытающихся пересечь эстонско-российскую границу, из которых 130 людям помешали пересечь границу российские пограничники.

Кёсс отметил, что так называемых фанатов может быть тысячи. По его словам, их цель — во время ЧМ или после его завершения найти возможность попасть в Европу.

«Когда мы говорили с пограничниками Российской Федерации, речь шла о десятках тысяч людей»,

- говорит Кёсс.

Напомним, что российский паспорт болельщика (Fan ID), обязательный для всех зрителей матчей Чемпионата мира по футболу FIFA 2018, дает обладателю право безвизового въезда в Россию и безвизового транзита через Белоруссию, но этим его пропускные возможности на границах государств исчерпываются. Однако на границе России с Финляндией, Эстонией и Латвией наблюдаются попытки фанатов преодолеть предписанный им рубеж. Fan ID действует до 25 июня.