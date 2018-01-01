Спасатели вывели из пещеры в Таиланде четверых школьников; операцию продолжат в понедельник

Спасатели в Таиланде в ходе спецоперации вывели из подземной пещеры Кхао Луанг на поверхность первых четверых школьников, которые оставались заблокированными внутри вместе со своими одноклассниками и тренером более двух недель. Об этом первой сообщила в воскресенье днем, 8 июля, местная газета Khaosod.

(Информация о количестве спасенных школьников уточнена)

Спасенных на вертолетах доставили в больницу, где проверяется их состояние здоровья.

Спасательная операция была прервана, ее возобновят через 10-20 часов, то есть, в понедельник, сообщили представители служб.

Ранее представитель Министерства обороны сообщил, что спасены шестеро детей, однако руководитель операции Наронгсак Осатанакорн агентству AFP рассказал, что спасенных четверо.

Он также отметил, что операция проходит быстрее, чем планировалось.

В спасательной операции принимают участие 13 зарубежных и пять тайских дайверов. Каждого ребенка, которого сопровождают двое водолазов, необходимо с дыхательным аппаратом нырнуть в воду и вплавь выбраться из пещеры.

В операции участвуют спасатели из США, Австралии, Китая и Европы.

Чтобы добраться до школьников, дайверам нужно двигаться по темным, затопленным подземным тоннелям, что занимает около 6 часов. Дорога туда и обратно занимает примерно 11 часов.

В Twitter-аккаунте BBC появилось видео, на котором видны две машины скорой помощи, уезжающие с места проведения спасательной операции.

Напомним, школьники в возрасте от 11 до 16 лет и их тренер уже две недели находятся в этой пещере на севере Таиланда. Они были обнаружены спасателями 3 июля. Дайверы принесли им еду, лекарства, согревающие материалы и запасы кислорода в баллонах.

Спасатели собирались эвакуировать детей, пробурив к пещере скважины, но этот способ не сработал. После этого было решено выводить школьников небольшими группами.

Сообщалось, что в первой группе будет четыре человека, а в следующих трех - по три. Каждого мальчика будут сопровождать два профессиональных дайвера. Последним из пещеры эвакуируют тренера.