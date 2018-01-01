Спасатели вывели из пещеры в Таиланде шестерых школьников

Спасатели в Таиланде в ходе спецоперации вывели из подземной пещеры Кхао Луанг на поверхность первых шестерых школьников, которые оставались заблокированными внутри вместе со своими одноклассниками и тренером более двух недель. Об этом первой сообщила в воскресенье днем, 8 июля, местная газета Khaosod. Ранее предполагалось, что первые спасенные смогут покинуть пещеру не раньше 9 вечера.

Информацию о спасении детей подтвердил в Twitter глава отделения агентства Reuters в Таиланде со ссылкой на представителей местного департамента здравоохранения.

Собеседник агентства рассказал, что мальчиков осматривают в полевом госпитале. Их пока не доставили в больницу.

В Twitter-аккаунте BBC появилось видео, на котором видны две машины скорой помощи, уезжающие с места проведения спасательной операции.

Напомним, школьники в возрасте от 11 до 16 лет и их тренер уже две недели находятся в этой пещере на севере Таиланда. Они были обнаружены спасателями 3 июля. Дайверы принесли им еду, лекарства, согревающие материалы и запасы кислорода в баллонах.

Спасатели собирались эвакуировать детей, пробурив к пещере скважины, но этот способ не сработал. После этого было решено выводить школьников небольшими группами.

Сообщалось, что в первой группе будет четыре человека, а в следующих трех - по три. Каждого мальчика будут сопровождать два профессиональных дайвера. Последним из пещеры эвакуируют тренера.

Спасательная операция началась в воскресенье утром, 8 июля. Как сообщал телеканал Sky News, в ней участвуют 13 иностранных дайверов и пять специалистов элитного подразделения таиландский ВМС «морские котики».