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Лондон решил пока не вводить санкции против России после нового отравления

rus.postimees.ee
Иллюстративное фото | Фото: REUTERS/Scanpix

Министр внутренних дел Великобритании Саджид Джавид заявил, что Великобритания не планирует вводить санкции в отношении России после инцидента в Эймсбери, сообщает«Интерфакс» со ссылкой на «Би-би-си».

«Полиция все еще работает над тем, чтобы понять, как эти люди столкнулись с зараженным объектом. Я уверен, что полиция дойдет до сути дела. Сейчас нет планов по введению санкций против России», - цитирует компания Джавида в своем твиттере.

Джавид находится с поездкой в Солсбери и Эймсбери, где 30 июня два человека были обнаружены в бессознательном состоянии в результате воздействия на них неизвестного вещества. Пострадавшие в критическом состоянии были доставлены в больницу города Солсбери.

Позднее полиция сообщила, что пара получила отравление в результате воздействия на них отравляющего вещества «Новичок», от которого, по утверждению Лондона, ранее в Солсбери пострадали бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Ответственность за случай со Скрипалями британские власти возложили на Россию. В Москве отвергают эти обвинения.

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