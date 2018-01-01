Италия не намерена пускать в свои порты суда с беженцами

Италия намерена запретить доступ в свои порты кораблям со спасенными в море беженцами. Об этом глава МВД Италии Маттео Сальвини заявил в воскресенье, 8 июля.

В ходе намеченной на 12 июля встречи министров внутренних дел стран ЕС в австрийском Инсбруке Сальвини намерен потребовать соответствующих гарантий от своих коллег.

Ранее Италия объявила о намерении закрыть свои порты только для спасательных судов благотворительных организаций. По мнению главы итальянского МВД, подобный подход необходим и в отношении кораблей «международных миссий».

Сальвини раскритиковал действия прежних итальянских властей, которые в течение 5 лет подписывали соглашения, позволяющие судам доставлять мигрантов в Италию. По данным правительства, с начала 2018 года на итальянских берегах были высажены свыше 16 тысяч беженцев, большинство из которых составляют мигранты из Ливии.